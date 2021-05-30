Дачникам Подмосковья посоветовали накрыть рассаду из-за заморозков

https://static.news.ru/photo/c4964f7c-c193-11eb-a027-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Подмосковным дачникам сообщили о необходимости накрыть рассаду, так как до середины следующей недели в столичном регионе возможны заморозки. Об этом синоптики рассказали порталу «Метеоновости».

И до середины будущей недели в Подмосковье ночи будут холодными, особенно на востоке и северо-востоке в пониженных местах рельефа, — сказано в сообщении.

Особенно это опасно для теплолюбивых растений. Синоптики отметили, что с 30 мая стало усиливаться влияние антициклона с запада на погоду в регионе, это значит, что в столицу идёт холодный воздух.

При этом количество осадков сократится, обещают метеорологи. Увеличится атмосферное давление.

93,3 миллиметра осадков выпало в столице за май 2021 года, сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он объяснил, что это почти две месячные нормы осадков. По словам эксперта, этот месяц стал четвёртым маем в списке самых дождливых в этом веке.

Если говорить об областях, самый сильный дождь был в Луховицах — 30 миллиметров осадков за сутки. В Кашире и Коломне был зафиксирован град.