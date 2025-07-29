Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 07:23

Цветы растут, но не цветут? Вот в чем может быть проблема

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышная зелень без цветов — распространенная проблема многих садоводов. Часто растения выглядят здоровыми, но упорно не хотят цвести. Разберем основные причины такого поведения и способы их устранения.

Первая причина — неправильное место посадки (слишком тенистое или, наоборот, солнечное для тенелюбивых видов). Вторая — избыток азотных удобрений, стимулирующих рост листвы в ущерб цветению. Третья — неправильная обрезка (у некоторых растений цветочные почки закладываются на прошлогодних побегах). Четвертая — недостаток фосфора и калия, необходимых для формирования бутонов. И пятая — возраст растения (многие многолетники зацветают только на 2–3-й год). Проверьте эти пункты, и ваши цветы обязательно отблагодарят вас пышным цветением.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

цветы
растения
дачи
сады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине испугались нового ультиматума Трампа
Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США
Политик предупредил о готовящейся провокации против Калининградской области
Юрист раскрыл неприятную правду о процедуре банкротства
Идеальный салат цезарь: быстро и просто
Роковая ошибка верхушки ВСУ, снарядный голод: новости СВО к утру 29 июля
Не каждая ягода одинаково полезна: как проверить арбуз на нитраты
Инфекционист предупредил о смертельной опасности целования покойника в лоб
Гарвард согласился заплатить, чтобы помириться с Белым домом
«Не Грэму и не Трампу решать»: Медведев резко ответил «дедулям» из США
Названо неочевидное требование для содержания собак на дачном участке
В ГД объяснили, от чего зависит размер пособия беременным студенткам
Россиян предупредили о крупных штрафах при «неправильной» сдаче жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 июля
Свыше 70 дронов сбили над российскими регионами посреди ночи
«Вопрос жизни или смерти»: целый взвод ВСУ сдался в плен под Днепром
Стримы на Twitch, инсульт, личная жизнь: куда пропал Дмитрий Дибров
БПЛА парализовали железнодорожную станцию в Ростовской области
Раскрыто, кому из россиян прибавят пенсию в августе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.