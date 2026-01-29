Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 03:46

Цветы против жуков и тли: эти растения спасут ваши грядки без химии и украсят дачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многие цветы выделяют фитонциды и эфирные масла с сильным запахом, который отпугивает насекомых или сбивает их с толку. Рассказываем, какие растения спасут ваши грядки без химии и украсят дачу.

Безусловным чемпионом считаются бархатцы: их запах не переносят нематоды, колорадский жук, тля, капустная белянка и даже грызуны, а корневые выделения обеззараживают почву. Не менее эффективна календула (ноготки): она отпугивает колорадского жука, тлю и клещей, а также оздоравливает грунт. Настурция работает как живая ловушка, отвлекая на себя тлю и белокрылку от овощей, а лаванда создаст ароматный барьер против моли, муравьев и слизней.

Для защиты сажайте эти цветы-репелленты по периметру грядок или в междурядьях. Например, бархатцы рядом с томатами и картофелем, настурцию — с капустой, а лаванду — возле ягодных кустов. Эти цветы хороши в борьбе против жуков и тли.

Ранее были названы три самых живучих многолетника, которые вынесут любую русскую зиму и летнюю жару.

Проверено редакцией
Читайте также
Ваш сад зацветет сразу после схода снега: цветок, который можно смело сажать в грунт ранней весной
Общество
Ваш сад зацветет сразу после схода снега: цветок, который можно смело сажать в грунт ранней весной
Какие овощи и цветы нужно посеять в феврале на рассаду
Семья и жизнь
Какие овощи и цветы нужно посеять в феврале на рассаду
Однолетники и многолетники, которые будут цвести в тени: не только хосты и папоротники
Общество
Однолетники и многолетники, которые будут цвести в тени: не только хосты и папоротники
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Общество
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Забудьте про пустые клумбы: эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь
Общество
Забудьте про пустые клумбы: эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля
Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану
«Это конец»: в Раде сообщили о плане Зеленского напасть на страну-соседа
Просто изменим границы»: в Раде озвучили вариант для договора с Россией
Россиян предупредили о самом невыгодном для отпуска месяце
Раскрыты условия восстановления отношений России с Евросоюзом
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Личная жизнь, гонорары, отношение к СВО: как живет Дмитрий Маликов
Российские бойцы придумали новые патроны для борьбы с ВСУ
Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных
$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах
Гороскоп на 29 января: Львам беречь силы, а Девам искать гармонию
Киев с большим опозданием признал провал операции на Днепре
ВС России совершили прорыв на Краснолиманском направлении
В ГД озвучили, когда можно будет установить самозапрет на азартные игры
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Судебные приставы закрыли известный ростовский рынок
Мошенники придумали преступную схему с прицелом на пенсионеров
Россиянина обвинили в избиении знакомой сына Трампа
Франция может отказаться от «устаревшего» закона о браке
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.