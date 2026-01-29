Цветы против жуков и тли: эти растения спасут ваши грядки без химии и украсят дачу

Многие цветы выделяют фитонциды и эфирные масла с сильным запахом, который отпугивает насекомых или сбивает их с толку. Рассказываем, какие растения спасут ваши грядки без химии и украсят дачу.

Безусловным чемпионом считаются бархатцы: их запах не переносят нематоды, колорадский жук, тля, капустная белянка и даже грызуны, а корневые выделения обеззараживают почву. Не менее эффективна календула (ноготки): она отпугивает колорадского жука, тлю и клещей, а также оздоравливает грунт. Настурция работает как живая ловушка, отвлекая на себя тлю и белокрылку от овощей, а лаванда создаст ароматный барьер против моли, муравьев и слизней.

Для защиты сажайте эти цветы-репелленты по периметру грядок или в междурядьях. Например, бархатцы рядом с томатами и картофелем, настурцию — с капустой, а лаванду — возле ягодных кустов. Эти цветы хороши в борьбе против жуков и тли.

