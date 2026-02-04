Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 23:23

Цветы, которые выживут у любого дачника: простят ошибки в уходе и будут цвести все лето

Фото: D-NEWS.ru
Представляем список самых выносливых растений, способных простить ошибки в уходе и цвести все лето. Эти цветы выживут у любого дачника!

Главными чемпионами по живучести заслуженно считаются бархатцы: эти солнечные цветы не боятся засухи, устойчивы к болезням и вредителям и цветут с июня до самых морозов. Еще один неубиваемый вариант — календула (ноготки): она не только украшает сад, но и отпугивает насекомых, при этом легко размножается самосевом, то есть, по сути, сажает себя сама. Для тех, кто забывает о поливе, идеально подходит космея — нежные цветы, образующие яркий ковер, они растут даже на самых бедных почвах.

Выбирайте этих неприхотливых спартанцев, обеспечьте им базовый уход — солнце и редкий полив — и забудьте о переживаниях. Ваша дача гарантированно превратится в цветущий оазис, который выживет и будет радовать красками несмотря ни на что.

Ранее был назван цветок, который будет обильно цвести в тени и полутени.

