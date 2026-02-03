Несколько недель — и клумба превратится в яркий цветущий уголок: растения-чемпионы по скорости роста

Если хотите получить быстрый и эффектный результат уже в первый год, есть идеальное решение — однолетние растения. Они специально созданы природой, чтобы за один сезон превратиться в пышные кусты, усыпанные цветами.

Среди них настоящими чемпионами по скорости роста и пышности цветения считаются агаратум и бархатцы. Посеяв их семена на рассаду в марте–апреле или прямо в грунт в конце весны, уже к началу лета вы получите плотные, компактные кустики, полностью покрытые бутонами.

Агаратум, также известный как «долгоцветка», образует невысокие пушистые кустики, усеянные мелкими помпоновидными цветками голубого, розового, белого или сиреневого цвета, которые непрерывно цветут с июня до осенних заморозков. Бархатцы украшают сад до самой осени и, что важно, оздоравливают почву, отпугивая вредителей.

Чтобы помочь растениям максимально быстро нарастить зеленую массу и выдать максимальное количество бутонов, обеспечьте им солнечное место и полив. Всего несколько недель — и ваша клумба превратится в яркий цветущий уголок.

