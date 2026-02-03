Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 22:31

Несколько недель — и клумба превратится в яркий цветущий уголок: растения-чемпионы по скорости роста

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хотите получить быстрый и эффектный результат уже в первый год, есть идеальное решение — однолетние растения. Они специально созданы природой, чтобы за один сезон превратиться в пышные кусты, усыпанные цветами.

Среди них настоящими чемпионами по скорости роста и пышности цветения считаются агаратум и бархатцы. Посеяв их семена на рассаду в марте–апреле или прямо в грунт в конце весны, уже к началу лета вы получите плотные, компактные кустики, полностью покрытые бутонами.

Агаратум, также известный как «долгоцветка», образует невысокие пушистые кустики, усеянные мелкими помпоновидными цветками голубого, розового, белого или сиреневого цвета, которые непрерывно цветут с июня до осенних заморозков. Бархатцы украшают сад до самой осени и, что важно, оздоравливают почву, отпугивая вредителей.

Чтобы помочь растениям максимально быстро нарастить зеленую массу и выдать максимальное количество бутонов, обеспечьте им солнечное место и полив. Всего несколько недель — и ваша клумба превратится в яркий цветущий уголок.

Ранее был назван цветок для пасмурного лета — будет обильно цвести в тени и полутени.

Проверено редакцией
Читайте также
Не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии: цветок, которому не страшны природные аномалии
Общество
Не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии: цветок, которому не страшны природные аномалии
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Общество
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Дачники, один сидерат на участке — клещи даже близко не подползут: создаст мощную защиту
Общество
Дачники, один сидерат на участке — клещи даже близко не подползут: создаст мощную защиту
Микрозелень для новичков: что можно вырастить всего за 5 дней
Семья и жизнь
Микрозелень для новичков: что можно вырастить всего за 5 дней
Из семян в пышный куст за один сезон: будет неустанно цвести с июля до самых морозов
Общество
Из семян в пышный куст за один сезон: будет неустанно цвести с июля до самых морозов
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тысяч
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине
«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом
Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны
«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказание для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.