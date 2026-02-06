Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 23:23

Цветок для тех, кто ненавидит садовые хлопоты: просто рассыпьте семена по земле и полейте — на этом все

Фото: D-NEWS.ru
Если вы не хотите тратить силы на выращивание рассады, пикировку и сложный уход, но при этом мечтаете о цветущей все лето клумбе, ваш идеальный кандидат — эшшольция. Это цветок для тех, кто ненавидит садовые хлопоты.

Этот однолетник настолько неприхотлив, что его выращивание можно описать фразой «посеял и забыл». В конце апреля или начале мая, когда почва немного прогреется, просто рассыпьте мелкие семена эшшольции по поверхности подготовленной (взрыхленной) земли на солнечном месте и слегка прикатайте или присыпьте тончайшим слоем песка. Обильно полейте из лейки с распылителем. На этом все.

Эшшольция обладает стержневым корнем, который добывает влагу из глубоких слоев почвы, поэтому она спокойно переносит засуху и довольствуется редкими дождями. Полив нужен только в период длительной, экстремальной жары. Уже через месяц-полтора после посева растение покроется ажурной сизо-зеленой листвой и начнет выпускать нежные, похожие на крылья бабочек, шелковистые цветки. Ее палитра — все оттенки солнечного спектра: от кремового и желтого до огненно-оранжевого и карминно-красного.

Ранее был назван цветок для начинающих дачников: прост в выращивании и поразительно вынослив.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
