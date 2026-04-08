Цветок для тех, кто ценит отдых, а не работу: создает разноцветный ковер из крошечных пионов

Портулак махровый — это настоящая жемчужина для дачи, которая превратит ваш участок в шелковый разноцветный ковер с июня до первых заморозков.

Его главное преимущество — невероятно эффектные цветки диаметром до 5 см с плотными многослойными лепестками, напоминающими крошечные пионы или розочки. Они обладают уникальным шелковистым блеском, переливаясь на солнце всеми оттенками от белого и желтого до ярко-розового, алого и пурпурного.

Это растение для тех, кто ценит отдых, а не работу. Портулак феноменально неприхотлив: он засухоустойчив, ему достаточно редкого полива даже в сильную жару, и он прекрасно растет на самых бедных песчаных почвах. Портулак станет идеальным выбором для альпийских горок, подвесных кашпо и балконных ящиков, где он образует живописные цветущие каскады. Вырастить его можно через рассаду или прямым посевом в грунт.

