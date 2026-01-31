Зимняя Олимпиада — 2026
Цветок для непредсказуемого лета: растение, которое не боится ни дождя, ни ветра, ни солнца

Фото: D-NEWS.ru
Открыт секрет идеального цветка для непредсказуемого лета: растение, которое не боится ни дождя, ни ветра, ни палящего солнца.

Если вы ищете неприхотливого и яркого обитателя для своей клумбы, который будет цвести с начала лета до самых заморозков, несмотря на капризы погоды, то ваш выбор — цинния изящная. Этот однолетник — настоящий «спартанец» среди садовых цветов. Его крепкие, прямостоячие стебли не ломаются под порывами ветра, а махровые или полумахровые соцветия-корзинки диаметром до 10–15 см великолепно держат форму как под проливным дождем, так и под ярким солнцем.

Широкая палитра сортов включает все оттенки, кроме синего: от ослепительно белых и нежно-розовых до огненно-оранжевых, насыщенно-красных и даже лимонно-зеленых. Цинния любит тепло и солнечные места, но при этом обладает засухоустойчивостью. Ее можно вырастить через рассаду, посеяв семена в апреле, или посеять прямо в грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков.

Ранее были названы лианы, которые растут в тени.

