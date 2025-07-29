Цветник без пауз: сажайте так, и сад не угаснет до осени — план посадок

Цветник без пауз: сажайте так, и сад не угаснет до осени — план посадок

Цветник, который цветет с весны до осени, сделать несложно — главное подобрать растения с разными сроками цветения. Тогда одни только начинают распускаться, а другие уже радуют пышными бутонами. Такая клумба всегда выглядит ухоженной и яркой.

Вот как составить цветник на весь сезон:

Весна: крокусы, нарциссы, тюльпаны.

Начало лета: ирисы, пионы, васильки.

Середина лета: лилии, флоксы, мальва.

Конец лета — осень: эхинацея, астра, гелениум.

Добавьте зелень: хосты, гейхеры, злаки — они поддержат композицию между волнами цветения.

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