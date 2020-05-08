ЦППК записала для ветеранов видеопоздравления в честь Дня Победы

https://static.news.ru/photo/2b734518-9140-11ea-9506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила для ветеранов два видеопоздравления в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали «Москве 24» в компании, один ролик с поздравлениями ЦППК передала в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Второй ролик, созданный совместно со студентами школы-студии МХАТ, — это запись стихов разных поэтов из музыкального спектакля «Оттепель».

Отмечается, что с 7 мая во всех поездах компании будут звучать аудиопоздравления от артистов: Михаила Боярского, Ирины Муравьёвой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова. Также по традиции 9 мая в 12:00 по местному времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут гудок Победы.

Как писал ранее NEWS.ru, к 75-летию Победы ЦППК провела экскурсию по музею Московской железной дороги в режиме онлайн.