ЦППК записала для ветеранов видеопоздравления в честь Дня Победы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила для ветеранов два видеопоздравления в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Как
Второй ролик, созданный совместно со студентами школы-студии МХАТ, — это запись стихов разных поэтов из музыкального спектакля «Оттепель».
Отмечается, что с 7 мая во всех поездах компании будут звучать аудиопоздравления от артистов: Михаила Боярского, Ирины Муравьёвой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова. Также по традиции 9 мая в 12:00 по местному времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут гудок Победы.
Как писал ранее NEWS.ru, к 75-летию Победы ЦППК провела экскурсию по музею Московской железной дороги в режиме онлайн.
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