COVID-19 поразил около 2,2 тыс. человек в военных частях и вузах Минобороны

https://static.news.ru/photo/90ec0bc6-9d22-11ea-8615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 1457 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 738 человек в вузах Минобороны.

Днём ранее ведомство сообщало о 1474 военных в частях и соединениях, 808 курсантах и слушателях вузов и 398 гражданских специалистах с коронавирусом, уточняет РИА Новости.

Отмечается, что в данное время в госпиталях Минобороны России находятся 606 человек, в изоляторах по месту службы — 340 человек, в гражданских лечебных учреждениях — 15 человек, изолированы на дому — 496 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что очаг коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области. За последние сутки в городе зарегистрировали 53 человека с коронавирусом. Большинство из них являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).