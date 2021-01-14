ЦНИИ Роспотребнадзора: осенний пик заболеваемости COVID-19 не повторится

https://static.news.ru/photo/a5ff6a6e-571a-11eb-aea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Показатели заболеваемости коронавирусом, которые фиксировались в России осенью, вряд ли повторятся, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, есть вероятность, что ближе к весне или весной может быть зафиксировано небольшое увеличение количества заражённых, как это происходит в случае с сезонной заболеваемостью.

Но показателей осеннего пика, скорее всего, мы уже не достигнем, и ближе к лету выйдем на прошлогодний минимум по заболеваемости, — цитирует Пшеничную ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, уже пройден. По её словам, в настоящее время специалисты наблюдают некоторую тенденцию к стабилизации ситуации.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 24 715 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 3 520 531. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, количество активных случаев составляет 546 356. Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 636 человек — до 2 909 680. Жертвами COVID-19 стали 555, всего зарегистрировано 64 495 летальных исходов.