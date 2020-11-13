Цискаридзе: Сергей Филин мог не ослепнуть после инцидента с кислотой

https://static.news.ru/photo/2972a8b4-268a-11eb-958e-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Николай Цискаридзе сомневается, что Сергей Филин, который обвинил его в нападении на себя, ослеп. Об этом танцовщик заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-шоу «А поговорить?».

17 января 2013 года на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина было совершено нападение возле его дома на Троицкой улице в Москве, в результате которого его лицо было облито серной кислотой. При этом особенно сильно пострадали глаза. Подозрения Филина тогда пали на Николая Цискаридзе.

Цискаридзе напомнил, что в день покушения у него было алиби. Он был на юбилее Станиславского в МХТ в окружении большого количества журналистов. Но и это не спасло его от обвинений.

На меня заявил сам пострадавший. Ты должен написать в конце: имя, фамилия, отчество, «с моих слов записано верно» и автограф. И когда я посмотрел на его заявление, — а он ведь слепой, на минуточку, — вижу (а я знаю почерк его хорошо) ровно по линии написано: «С моих слов записано верно». Это слепой написал! Я стал хохотать, — рассказал Цискаридзе.

Он добавил, что сомневается, что Филин пострадал серьёзно. По мнению Цискаридзе, серная кислота с водой — очень страшная смесь, которая сжигает и волосы, и ресницы. Кроме того, Филин не смог бы разговаривать. Танцовщик считает, что художественного руководителя просто вывели из «игры», «чтобы не было никогда никакой надежды на должность».

Ранее Николай Цискаридзе заявил, что во время пандемии освоил социальные сети и теперь старается ежедневно радовать подписчиков новыми постами. При этом он часто сталкивается с критикой в комментариях. По словам артиста, он пытается сдерживаться и не вступать в споры, однако если человек перегибает палку и прибегает к откровенным оскорблениям, то приходится блокировать его, писал NEWS.ru.