ЦИК примет решение о возможном переносе дня единого голосования в июне

https://static.news.ru/photo/3bd2b304-78b2-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тема переноса единого дня голосования в связи с распространением коронавируса в Центризбиркоме пока не обсуждается. Решение может быть принято в первой половине лета. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня, — цитирует её ТАСС.

В настоящее время единый день голосования 2020 года, когда должны выбрать 18 губернаторов, 11 составов региональных заксобраний и 22 городские думы, запланирован на 13 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что о переносе дня голосования задумались в администрации президента России. В Кремле допускают, что выборы могут быть передвинуты на декабрь или вообще на 2021 год.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человека, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.