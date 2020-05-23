Общество

В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов за цифровые пропуска с ошибками

12:40, 24 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 285 штрафов аннулировали в Москве автовладельцам, допустившим ошибку при привязке машины к пропуску в Москве. Таким образом, общее количество отменённых взысканий уже превысило 1,6 тысячи, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там уточнили, что типичная ошибка в данном случае — неправильно введённая буква или цифра в госномере автомобиля. Иногда люди пропускают необходимый символ.

Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет, — цитирует пресс-служба Дептранса главу ведомства Максима Ликсутова.

В главном транспортном ведомстве столицы ранее неоднократно призывали водителей проверять привязку транспортного средства к пропуску. Для этого можно воспользоваться приложением «Московский транспорт» или специальным чат-ботом.

Пропускная система была введена в Москве 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на общественном и личном транспорте. Штрафы за движение на автомобиле без QR-кода власти обещали выписывать с каждой камеры, которая фиксирует нарушение. Если транспортное средство остановят сотрудники ГИБДД, то оно может быть отправлено на штрафстоянку. Получать цифровой пропуск необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки, писал NEWS.ru.

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