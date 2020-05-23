В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов за цифровые пропуска с ошибками

https://static.news.ru/photo/63d5b692-9da3-11ea-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё 285 штрафов аннулировали в Москве автовладельцам, допустившим ошибку при привязке машины к пропуску в Москве. Таким образом, общее количество отменённых взысканий уже превысило 1,6 тысячи, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там уточнили, что типичная ошибка в данном случае — неправильно введённая буква или цифра в госномере автомобиля. Иногда люди пропускают необходимый символ.

Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет, — цитирует пресс-служба Дептранса главу ведомства Максима Ликсутова.

В главном транспортном ведомстве столицы ранее неоднократно призывали водителей проверять привязку транспортного средства к пропуску. Для этого можно воспользоваться приложением «Московский транспорт» или специальным чат-ботом.