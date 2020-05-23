В Москве отменили более 1,6 тысячи штрафов за цифровые пропуска с ошибками

Ещё 285 штрафов аннулировали в Москве автовладельцам, допустившим ошибку при привязке машины к пропуску в Москве. Таким образом, общее количество отменённых взысканий уже превысило 1,6 тысячи, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Там уточнили, что типичная ошибка в данном случае — неправильно введённая буква или цифра в госномере автомобиля. Иногда люди пропускают необходимый символ.
Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет, — цитирует пресс-служба Дептранса главу ведомства Максима Ликсутова.
В главном транспортном ведомстве столицы ранее неоднократно призывали водителей проверять привязку транспортного средства к пропуску. Для этого можно воспользоваться приложением «Московский транспорт» или специальным чат-ботом.
Пропускная система была введена в Москве 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на общественном и личном транспорте. Штрафы за движение на автомобиле без QR-кода власти обещали выписывать с каждой камеры, которая фиксирует нарушение. Если транспортное средство остановят сотрудники ГИБДД, то оно может быть отправлено на штрафстоянку. Получать цифровой пропуск
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