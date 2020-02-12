https://static.news.ru/photo/520cc9d2-4e39-11ea-9ecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минприроды совместно с компанией «Российский экологический оператор» (РЭО) ведут разработку цифровой карты, отражающей состояние системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в стране.

Карта будет представлять собой открытый агрегатор и содержать сведения о легальных мусорных полигонах и незаконных свалках.

В настоящее время идёт сбор соответствующей информации. Власти регионов должны предоставить сведения по своим субъектам до конца февраля 2020 года. После получения этих данных Минприроды и РЭО совместно с Росприроднадзором приступят к их проверке, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал к концу 2020 года закрыть все мусорные полигоны на территории области.