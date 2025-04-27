Чумовой салат из морковки и колбасного сыра! И вкус, и витамины, и простота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовой салат из морковки и колбасного копченого сыра! Лёгкий, питательный и яркий — этот витаминный салат станет отличным дополнением к обеду или полезным перекусом. Сочетание моркови, яиц и сыра даёт баланс белка и клетчатки, а чесночно-сметанная заправка добавляет пикантности.

Ингредиенты

Морковь — 4–5 шт. (средние, ~400 г)

Яйца варёные — 5–6 шт.

Сыр колбасный — 100 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Сметана 10–5% — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Зелень (укроп/петрушка) — для подачи

Приготовление

1. Овощи и яйца. Морковь очистите, натрите на средней тёрке. Яйца тоже натрите, сыр нарежьте соломкой или кубиками.

2. Заправка. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте сметану с чесноком, солью и перцем.

3. Сборка. В миске соедините морковь, яйца и сыр. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике. Подавайте, украсив зеленью.

Ранее мы делились рецептом немецкого салата с охотничьими колбасками! Обалденно вкусный и без варки.