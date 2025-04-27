Чумовой салат из морковки и колбасного копченого сыра! Лёгкий, питательный и яркий — этот витаминный салат станет отличным дополнением к обеду или полезным перекусом. Сочетание моркови, яиц и сыра даёт баланс белка и клетчатки, а чесночно-сметанная заправка добавляет пикантности.
Ингредиенты
- Морковь — 4–5 шт. (средние, ~400 г)
- Яйца варёные — 5–6 шт.
- Сыр колбасный — 100 г
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Сметана 10–5% — 2 ст. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Зелень (укроп/петрушка) — для подачи
Приготовление
1. Овощи и яйца. Морковь очистите, натрите на средней тёрке. Яйца тоже натрите, сыр нарежьте соломкой или кубиками.
2. Заправка. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте сметану с чесноком, солью и перцем.
3. Сборка. В миске соедините морковь, яйца и сыр. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике. Подавайте, украсив зеленью.
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