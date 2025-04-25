Немецкий салат с охотничьими колбасками! Обалденно вкусный, сытный и без варки. Этот свежий салат сочетает сочные колбаски, хрустящие овощи и пикантную заправку. Идеален как самостоятельное блюдо или как закуска.
Ингредиенты
- Колбаски охотничьи — 200 г
- Фасоль красная консервированная — 200 г
- Маринованные огурцы — 100 г (соломкой)
- Морковь по-корейски — 100 г
- Красный лук — 1 шт. (100 г)
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Греческий йогурт — 150 г
Приготовление
1. Маринуем лук. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Залейте уксусом, перемешайте и оставьте на 20 минут.
2. Подготовьте остальные ингредиенты. Колбаски порежьте колечками, огурцы нарежьте тонкой соломкой. С фасоли слейте маринад.
3. Сборка салата. В миске смешайте колбаски, огурцы, фасоль, морковь. Добавьте маринованный лук (без уксуса). Заправьте йогуртом, аккуратно перемешайте.
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