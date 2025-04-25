Немецкий салат с охотничьими колбасками! Обалденно вкусный, сытный и без варки. Этот свежий салат сочетает сочные колбаски, хрустящие овощи и пикантную заправку. Идеален как самостоятельное блюдо или как закуска.

Ингредиенты

  • Колбаски охотничьи — 200 г
  • Фасоль красная консервированная — 200 г
  • Маринованные огурцы — 100 г (соломкой)
  • Морковь по-корейски — 100 г
  • Красный лук — 1 шт. (100 г)
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Греческий йогурт — 150 г

Приготовление

1. Маринуем лук. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Залейте уксусом, перемешайте и оставьте на 20 минут.

2. Подготовьте остальные ингредиенты. Колбаски порежьте колечками, огурцы нарежьте тонкой соломкой. С фасоли слейте маринад.

3. Сборка салата. В миске смешайте колбаски, огурцы, фасоль, морковь. Добавьте маринованный лук (без уксуса). Заправьте йогуртом, аккуратно перемешайте.

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