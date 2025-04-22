Итальянский салат с моцареллой и чесночными сухарями — 4 простых ингредиента, а вкуса — на миллион! Простой, но эффектный салат с пикантной медово-горчичной заправкой. Идеален на ужин или к праздничному столу!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Шарики моцареллы (мини) — 150 г
- Помидоры черри — 200 г
- Яйца — 2 шт. (сваренные вкрутую)
- Хлеб для чесночных сухарей — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
Для заправки
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Зернистая горчица — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик (давленый)
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Яйца нарежьте четвертинками, черри — половинками. Хлеб порежьте квадратиками и обжарьте с солью, оливковым маслом и чесноком.
2. Соберите салат: выложите моцареллу, помидоры, яйца и сухари.
3. Заправка: смешайте масло, лимонный сок, мед, горчицу, чеснок, соль и перец. Взбейте вилкой.
4. Полейте салат перед подачей, аккуратно перемешайте.
Этот салат — взрыв вкусов: нежная моцарелла, сладкие томаты, хрустящие сухарики и яркая заправка. Готовится за 10 минут!
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