Итальянский салат с моцареллой! 4 простых ингредиента, а вкуса на миллион

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Итальянский салат с моцареллой и чесночными сухарями — 4 простых ингредиента, а вкуса — на миллион! Простой, но эффектный салат с пикантной медово-горчичной заправкой. Идеален на ужин или к праздничному столу!

Ингредиенты (на 2 порции)

Шарики моцареллы (мини) — 150 г

Помидоры черри — 200 г

Яйца — 2 шт. (сваренные вкрутую)

Хлеб для чесночных сухарей — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Для заправки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик (давленый)

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Яйца нарежьте четвертинками, черри — половинками. Хлеб порежьте квадратиками и обжарьте с солью, оливковым маслом и чесноком.

2. Соберите салат: выложите моцареллу, помидоры, яйца и сухари.

3. Заправка: смешайте масло, лимонный сок, мед, горчицу, чеснок, соль и перец. Взбейте вилкой.

4. Полейте салат перед подачей, аккуратно перемешайте.

Этот салат — взрыв вкусов: нежная моцарелла, сладкие томаты, хрустящие сухарики и яркая заправка. Готовится за 10 минут!

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