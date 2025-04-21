Американский салат «Коул-слоу»! Капустная классика к мясу и бургерам! Это невероятно вкусное и хрустящее блюдо, идеально сочетающееся с мясом. Его яркие овощные цвета и нежный соус будто создают настоящую палитру вкусов, которая поднимает атмосферу любого летнего застолья. Приготовление этого салата требует минимальных усилий, а результат обязательно порадует ваших гостей и близких.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Капуста краснокочанная — 100 г
  • Морковь — 1 крупная
  • Лук красный — ½ шт.
  • Майонез легкий — 100 г
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Петрушка/кинза — для подачи

Приготовление:

1. Обе капусты тонко нашинковать (можно использовать терку-мандолину). Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами.

2. Взбить венчиком:майонез + уксус + сахар + горчица. Посолить и поперчить по вкусу.

3. Овощи сложить в миску, залить заправкой. Тщательно перемешать руками, слегка помяв капусту. Накрыть пленкой, оставить в холодильнике на 1–2 часа.

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