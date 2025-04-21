Американский салат «Коул-слоу»! Капустная классика к мясу и бургерам! Это невероятно вкусное и хрустящее блюдо, идеально сочетающееся с мясом. Его яркие овощные цвета и нежный соус будто создают настоящую палитру вкусов, которая поднимает атмосферу любого летнего застолья. Приготовление этого салата требует минимальных усилий, а результат обязательно порадует ваших гостей и близких.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Капуста белокочанная — 300 г
- Капуста краснокочанная — 100 г
- Морковь — 1 крупная
- Лук красный — ½ шт.
- Майонез легкий — 100 г
- Яблочный уксус — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Горчица дижонская — 1 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Петрушка/кинза — для подачи
Приготовление:
1. Обе капусты тонко нашинковать (можно использовать терку-мандолину). Морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами.
2. Взбить венчиком:майонез + уксус + сахар + горчица. Посолить и поперчить по вкусу.
3. Овощи сложить в миску, залить заправкой. Тщательно перемешать руками, слегка помяв капусту. Накрыть пленкой, оставить в холодильнике на 1–2 часа.
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