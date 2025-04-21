Американский салат «Коул-слоу»! Капустная классика к мясу и бургерам! Это невероятно вкусное и хрустящее блюдо, идеально сочетающееся с мясом. Его яркие овощные цвета и нежный соус будто создают настоящую палитру вкусов, которая поднимает атмосферу любого летнего застолья. Приготовление этого салата требует минимальных усилий, а результат обязательно порадует ваших гостей и близких.