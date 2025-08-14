Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Чумовой пирог с творожной начинкой! Мягкий и не приторно сладкий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовой пирог с творожной начинкой! Мягкий и не приторно сладкий! Этот невероятно нежный пирог с творогом стал настоящим хитом среди моих подруг! Воздушное тесто и тающая во рту прослойка создают идеальный дуэт. Готовится просто, а результат восхищает. Идеально к чаю или кофе!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 4 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 200 г
  • Растительное масло — 120 мл
  • Кефир — 120 мл
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 8 г

Для творожной начинки

  • Творог — 300 г (9%)
  • Сахарная пудра — 3 ст. л
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавляем кефир и масло, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, аккуратно вводим в жидкую основу. Тесто должно получиться как густая сметана.
  2. Для начинки смешиваем творог, сахарную пудру, ванильный сахар и яйцо до однородности. В форму 30×20 см (смазанную или застеленную пергаментом) выливаем половину теста, распределяем творожную массу, затем — оставшееся тесто. Шпажкой делаем разводы, чтобы слои немного перемешались.
  3. Выпекаем при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Совет: подавайте слегка остывшим — так вкуснее! Можно украсить сахарной пудрой или свежими ягодами.

Ранее мы готовили быстрый пирог из трех ингредиентов. Хоть к кофе, хоть к бокалу вина!

пироги
творог
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
