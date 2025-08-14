Чумовой пирог с творожной начинкой! Мягкий и не приторно сладкий

Чумовой пирог с творожной начинкой! Мягкий и не приторно сладкий! Этот невероятно нежный пирог с творогом стал настоящим хитом среди моих подруг! Воздушное тесто и тающая во рту прослойка создают идеальный дуэт. Готовится просто, а результат восхищает. Идеально к чаю или кофе!

Ингредиенты для теста

Яйца — 4 шт.

Соль — щепотка

Сахар — 200 г

Растительное масло — 120 мл

Кефир — 120 мл

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 8 г

Для творожной начинки

Творог — 300 г (9%)

Сахарная пудра — 3 ст. л

Ванильный сахар — 8 г

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавляем кефир и масло, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, аккуратно вводим в жидкую основу. Тесто должно получиться как густая сметана. Для начинки смешиваем творог, сахарную пудру, ванильный сахар и яйцо до однородности. В форму 30×20 см (смазанную или застеленную пергаментом) выливаем половину теста, распределяем творожную массу, затем — оставшееся тесто. Шпажкой делаем разводы, чтобы слои немного перемешались. Выпекаем при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Совет: подавайте слегка остывшим — так вкуснее! Можно украсить сахарной пудрой или свежими ягодами.

