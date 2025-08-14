Чумовой пирог с творожной начинкой! Мягкий и не приторно сладкий! Этот невероятно нежный пирог с творогом стал настоящим хитом среди моих подруг! Воздушное тесто и тающая во рту прослойка создают идеальный дуэт. Готовится просто, а результат восхищает. Идеально к чаю или кофе!
Ингредиенты для теста
- Яйца — 4 шт.
- Соль — щепотка
- Сахар — 200 г
- Растительное масло — 120 мл
- Кефир — 120 мл
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 8 г
Для творожной начинки
- Творог — 300 г (9%)
- Сахарная пудра — 3 ст. л
- Ванильный сахар — 8 г
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление
- Взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавляем кефир и масло, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, аккуратно вводим в жидкую основу. Тесто должно получиться как густая сметана.
- Для начинки смешиваем творог, сахарную пудру, ванильный сахар и яйцо до однородности. В форму 30×20 см (смазанную или застеленную пергаментом) выливаем половину теста, распределяем творожную массу, затем — оставшееся тесто. Шпажкой делаем разводы, чтобы слои немного перемешались.
- Выпекаем при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.
Совет: подавайте слегка остывшим — так вкуснее! Можно украсить сахарной пудрой или свежими ягодами.
