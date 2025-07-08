Чумовая закуска «Чиз-батон»! Вкусняшка к супу, борщу, на пикник или перекус! Запечённый батон с сыром и чесноком — это тот случай, когда готовка занимает минимум времени, а аромат собирает всю семью на кухню за считаные минуты. Хрустящая корочка, тянущийся сыр, пикантный чеснок и свежая зелень — всё в одном укусе. Отличный вариант для пикника, необычной закуски или просто быстрого перекуса.

Ингредиенты

Батон — 1 шт.

Сыр — 100 г

Масло сливочное — 100 г

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Приготовление

Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок потрите, петрушку измельчите ножом. Всё смешайте и соедините с размягчённым маслом. Перемешайте до однородности. Батон разрежьте пополам вдоль и каждую половинку разрежьте крест накрест по мякоти не до конца. Начинку аккуратно распределите по половинкам батона и по всем надрезам. Запекайте около 15 минут при 200 °С с конвекцией или грилем до корочки.

Готово! Горячий, ароматный батон — улетает со стола первым.

Ранее мы готовили яичницу в батоне с ветчиной и сыром. Чумовой завтрак за 20 минут!