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08 июля 2025 в 07:15

Чумовая закуска «Чиз-батон»! Вкусняшка к супу, борщу, на пикник или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовая закуска «Чиз-батон»! Вкусняшка к супу, борщу, на пикник или перекус! Запечённый батон с сыром и чесноком — это тот случай, когда готовка занимает минимум времени, а аромат собирает всю семью на кухню за считаные минуты. Хрустящая корочка, тянущийся сыр, пикантный чеснок и свежая зелень — всё в одном укусе. Отличный вариант для пикника, необычной закуски или просто быстрого перекуса.

Ингредиенты

  • Батон — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок

Приготовление

  1. Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок потрите, петрушку измельчите ножом. Всё смешайте и соедините с размягчённым маслом. Перемешайте до однородности. Батон разрежьте пополам вдоль и каждую половинку разрежьте крест накрест по мякоти не до конца.
  2. Начинку аккуратно распределите по половинкам батона и по всем надрезам. Запекайте около 15 минут при 200 °С с конвекцией или грилем до корочки.

Готово! Горячий, ароматный батон — улетает со стола первым.

Ранее мы готовили яичницу в батоне с ветчиной и сыром. Чумовой завтрак за 20 минут!

батон
чеснок
зелень
сыр
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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