Чумовая закуска «Чиз-батон»! Вкусняшка к супу, борщу, на пикник или перекус! Запечённый батон с сыром и чесноком — это тот случай, когда готовка занимает минимум времени, а аромат собирает всю семью на кухню за считаные минуты. Хрустящая корочка, тянущийся сыр, пикантный чеснок и свежая зелень — всё в одном укусе. Отличный вариант для пикника, необычной закуски или просто быстрого перекуса.
Ингредиенты
- Батон — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Масло сливочное — 100 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка — 1 пучок
Приготовление
- Сыр натрите на мелкой тёрке, чеснок потрите, петрушку измельчите ножом. Всё смешайте и соедините с размягчённым маслом. Перемешайте до однородности. Батон разрежьте пополам вдоль и каждую половинку разрежьте крест накрест по мякоти не до конца.
- Начинку аккуратно распределите по половинкам батона и по всем надрезам. Запекайте около 15 минут при 200 °С с конвекцией или грилем до корочки.
Готово! Горячий, ароматный батон — улетает со стола первым.
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