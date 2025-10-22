Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:14

Чугунные батареи засияют как новые: простой домашний способ вернуть им чистоту без лишних затрат и усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки знают, как трудно отмыть старые чугунные радиаторы. Пыль, жир и грязь скапливаются между секциями, и обычная тряпка там просто бессильна. Но есть простой и дешевый способ, который позволяет справиться с этой задачей буквально за несколько минут — без пароочистителей и дорогой химии.

Все, что нужно, — две старые зубные щетки и канцелярская резинка. Соедините щетки спинками друг к другу — получится удобный инструмент, который легко проникает в узкие щели между секциями. Одним движением вы очищаете сразу обе стороны батареи, экономя время и силы.

После сухой чистки можно пройтись влажной тряпкой, смоченной в домашнем растворе. Для его приготовления разведите в трех литрах теплой воды две ложки соды, добавьте чайную ложку уксуса и немного жидкого мыла. Такая смесь прекрасно растворяет жир и грязь, не повреждая поверхность.

Чтобы завершить уборку, достаточно протереть батареи сухой тканью. Всего пять минут — и даже старый чугунный радиатор снова выглядит аккуратно и чисто. Этот способ проверен многими хозяйками и действительно работает без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
