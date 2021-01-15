Чубайса высмеяли в соцсетях за советы правительству

https://static.news.ru/photo/eb54802e-57bd-11eb-949f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Чубайс стал объектом шуток после своего заявления об ошибке России, которая не ввела «углеродный налог». Реакция россиян на высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями появилась в Twitter.

Речь идёт о спиче Чубайса на Гайдаровском форуме, где он заявил, что правительство России вынудило российский бизнес переплачивать Евросоюзу, который принял «углеродную» пошлину. Из-за отсутствия такого налога у России российские бизнесмены могут потерять «десятки миллиардов евро».

Реакция россиян на замечания Чубайса стала неоднозначной. Одни считают, что экс-глава «Роснано» не имеет права указывать правительству и назвали самого Чубайса «главной ошибкой» России.

Twitter

Другие указывают на то, что Чубайс мог бы и раньше указать на эту ошибку — тогда бы его речи принесли пользу.

Twitter

Большинство пользователей сходятся на том, что деньги — это не самое главное.

Twitter

А некоторые сомневаются, не слишком ли быстро новоиспечённый спецпредставитель стал себя проявлять.

Twitter

Ранее NEWS.ru сообщал, что деньги — одно из главных изобретений в истории человечества. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.