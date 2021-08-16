Чубайс объяснил, почему не судится со СМИ

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс сообщил, что потратит всё время, если будет подавать в суд на федеральные СМИ за их негатив по отношению к нему. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос комментатора.

Потому что тогда это и станет моим единственным видом деятельности, — заявил Чубайс.

Пользователь также спросил, является ли критика Чубайса со стороны федеральных СМИ правдой или он намеренно играет негативную роль. Но на это сообщение он уже не отреагировал.

Ранее Анатолий Чубайс оценил реформы 90-х годов, в проведении которых принимал участие. Он признал, что в ходе реформ было совершено множество ошибок. Многое не удалось предвидеть, поскольку реформаторы не всё понимали. Он добавил, что полноценной работы проведено не было, но тем не менее удалось построить рыночную экономику.

Также он заявлял, что из-за климатических изменений у человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, так как прогнозы становятся более мрачными, особенно последний от ООН.