Чубайс назвал главный вызов человечеству

Из-за климатических изменений у человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться. Об этом заявил представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По словам Чубайса, вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся всё более мрачными, но последний прогноз ООН выглядит совсем пугающим. По его мнению, даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату, поскольку планета нагревается быстрее.

Единственная хорошая новость — это то, что правительство [России] впервые серьёзно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет, — написал он в Facebook.

Он добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия. Чтобы это предотвратить, нужно отказаться от нефти и газа.

У человечества осталось 10 лет, — резюмировал Чубайс.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что причиной перемен станет зарождающаяся революция в энергетике. В частности, по мнению Чубайса, РФ окажется не готова к подобным технологическим изменениям, в связи с чем экономику страны будет ждать сильный удар. В то же время такие явления откроют перед страной и целый ряд возможностей.