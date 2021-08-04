Чубайс назвал революцию в энергетике причиной скорой смены мировых элит

Специальный представитель президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Об этом сообщает РБК.

Чубайс уверен, что в скором времени в мире случится перегруппировка ведущих стран. По его мнению, новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Потом эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веках.

Чубайс выразил мнение, что РФ может ожидать «уникальный» удар, однако при этом перед ней открываются и новые возможности. Он назвал ситуацию беспрецедентной и объяснил её особым положением нашей страны, ролью ТЭК, природным и технологическим потенциалом, а также географическим положением.

Чубайс сравнил нынешнюю ситуацию с технологической революцией конца XVIII — начала XIX века. Однако, уверен он, нынешние изменения пойдут куда быстрее.

Ранее сообщалось, что правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сообщается, что в правительстве прошли дискуссии о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли зелёной энергии. К обсуждениям привлекались, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации России к новым условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.