Чубайс назвал деньги лучшим изобретением человечества

https://static.news.ru/photo/6f1a6b34-574c-11eb-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Деньги — одно из главных изобретений в истории человечества. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

На XII Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии» он заявил, что это едва ли не лучшее, что было придумано людьми.

Давайте вспомним, что деньги — это гениальное изобретение человечества, может быть, вообще одно из самых гениальных, — отметил Чубайс.

Он также отметил эффективность, значимость и основополагающую роль денег в жизни граждан. Политик выразил уверенность, что они обеспечивают возможность «создавать равные условия игры».

Ранее, как писал NEWS.ru, СМИ узнали о заработках Чубайса. Согласно этим данным, в 2018 году на посту члена совета директоров в Трубной металлургической компании он официально заработал 14 млн рублей. Однако совокупные доходы экс-главы «Роснано» гораздо выше. Об этом косвенно свидетельствует то, что в том же 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём. Вложение, по оценкам, могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей. Что касается выплат Чубайсу в «Роснано», то в открытом доступе этой информации нет. Однако известно, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в корпорации.