Военный эксперт рассказал о последствиях референдумов в Донбассе для СВО Военный эксперт Суконкин: референдумы в Донбассе могут позволить России применить ядерное оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный писатель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что референдумы в ЛНР и ДНР о вхождении республик в состав России послужат правовой основой для изменения статуса специальной военной операции РФ на Украине. По его словам, в случае проведения голосования в Донбассе произойдет «переключение на полноценные боевые действия». Эксперт подчеркнул, что в теории присоединение ЛДНР к РФ позволит Москве применить тактическое ядерное оружие в ответ на обстрелы.

Первое, что приходит в голову: подводится правовая основа к изменению статуса СВО, переключению на полноценные боевые действия с объявлением войны, хотя вопрос спорный, и наш верховный главнокомандующий (Владимир Путин. — NEWS.ru) не дал никому усомниться в том, что будет смена статуса. Я утрирую, но присоединение ЛНР и ДНР к России позволит применить тактическое ядерное оружие, — считает Суконкин.

По его словам, если ЛНР и ДНР войдут в состав РФ, то перестанут быть «серой зоной», что в может «развязать руки» Москве в определенных ответных мерах — «одно дело Украине нападать на Донбасс, другое дело — на РФ, хотя они окучивают Белгородскую область». Суконкин подчеркнул, что «выносить энергетическую инфраструктуру» Украины возможно и без смены статуса СВО, что в итоге обесточит страну и вынудит Киев пойти на переговоры с РФ.

Видимо, что-то более серьезное будет происходить, чем вынос энергетики. Говорили, что не бить по энергетике — это проявление гуманизма, что Киев одумается и примет условия Москвы. Согласия не получилось, начались поставки западного оружия, наемники, финансовая подпитка умирающей экономики Украины. Россия действует все жестче, — подчеркнул Суконкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обсудил с луганским коллегой Леонидом Пасечником обращение общественников из Донбасса о срочном проведении референдумов.

Также 20 сентября общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Отмечалось, что такой шаг обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость. По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.