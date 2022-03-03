Что подарить на 8 Марта: полезные и нескучные подарки

Выбирать подарки на 8 Марта и просто, и сложно одновременно. Выбор огромен, но подарить хочется то, что действительно порадует или как минимум принесёт пользу маме, супруге, любимой девушке, коллеге или ребёнку. NEWS.ru рассказывает, что можно подарить на 8 Марта. Составили список самых топовых подарков для ваших женщин. И будьте осторожны — с такими презентами есть шанс превзойти все ожидания!

Что подарить маме на 8 Марта. Топ-7 подарков

Ручной отпариватель. Выбирая подарок маме на 8 Марта, обратите внимание на этот надёжный многофункциональный прибор, который бережно ухаживает за гардеробом и домашним текстилем. Отлично справляется с разглаживаем самых трудных складок на плотном материале, а также бережно ухаживает за деликатными тканями. Ещё им можно чистить игрушки, мягкую мебель, удалять пыль и бактерии. Любая мама будет в восторге от такого помощника по дому. Мягкий и уютный текстиль. Какая мама не обрадуется мягкому полотенцу, пледу или халату? А возможно, вы знаете, что в доме нужен другой текстиль — чехлы на мебель или прикроватный коврик. В любом случае такой подарок маме на 8 Марта станет практичным и стоить будет недорого. Комнатное растение. Такой подарок на 8 Марта не завянет и будет долго радовать хозяйку. Цветы в горшочках создают благоприятную атмосферу в доме и уют. Те, кто любит растения, считают, что их никогда не бывает много. Поэтому если у вашей мамы есть комнатная растительность, то смело покупайте ещё — она непременно оценит. Платок на шею. Если вы ищете, что подарить маме на 8 Марта простое и со вкусом, купите лёгкий платок для дополнения весеннего образа. Каждой женщине в это время года хочется ярких и стильных акцентов. Массажёр для шеи и тела. Большинство людей к концу дня (и не только) испытывают мышечное напряжение, стресс. Поэтому вопрос — что подарить на 8 Марта маме, свекрови, тёще, любимой тёте, если она часто чувствует усталость, — легко решается. В ассортименте магазинов можно легко выбрать удобный, компактный, простой в использовании аппарат, который подходит для массажа шеи, спины, поясницы, а также ног. Акупунктурный коврик. Продолжая тему здоровья, мы смело советуем это полезное приспособление. При его использовании происходит стимуляция и улучшение кровотока, снятие напряжения и боли с уставших мышц. Коврик помогает расслабиться после тяжёлого дня. Робот-пылесос. Такой подарок маме на 8 Марта будет не из дешёвых, но почему бы и нет, если есть возможность. Есть различные модели, которые помогают убирать пыль в труднодоступных местах, убирают большие помещения, имеют функцию сухой, влажной уборки. Такому презенту мама непременно обрадуется.

Топ подарков на 8 Марта: что подарить pixabay.com

Что подарить девушке на 8 Марта

Чем весной можно порадовать свою вторую половинку? Вниманием, комплиментами, цветами и хорошим презентом. Рассмотрим варианты, что подарить девушке на 8 Марта, чтобы произвести приятное впечатление.

Парфюм. Классический вариант подарка, но как же без него — приятные ароматы всегда будут в тренде. Но помните, что, выбирая подарок на 8 Марта, лучше заранее узнать предпочтения девушки по группе ароматов: сладкие, свежие, цитрусовые, кофейные, древесные или другие. Набор косметики. Эта категория товаров наиболее обширная, а опытный консультант поможет подобрать подходящие средства даже самому далёкому от этой сферы мужчине для его девушки. Ассортимент широчайший — от кремов, шампуней до средств для макияжа, в том числе больших палеток теней, среди которых девушка точно найдёт любимые тона, а также сможет поэкспериментировать с другими. Телефон или смарт-часы. Такой подарок постепенно становится классикой. Девушки любят менять свои гаджеты на более новые, стильные, яркие. Так порадуйте любимую, если есть такая возможность. Украшения. Сегодня выбор не ограничивается золотом-бриллиантами. Многие девушки в восторге от серебряных украшений, со стразами или без. Выбирая, что подарить на 8 Марта недорого, не стоит отметать этот вариант. Сладости. Если ваша вторая половинка не ярая сторонница ЗОЖ и любит побаловать себя сладким, то кстати придутся креативные наборы или букеты из хороших дорогих конфет, восточные сладости. Если всё же здоровое питание в её жизни присутствует, есть альтернатива — красиво оформленные наборы или букеты из орехов и сухофруктов. Мягкая игрушка. Для молодой романтичной натуры такой подарок станет проявлением нежности. Сегодня это необязательно розовый мишка или зайчик, в интернет-магазинах или на прилавках можно встретить много интересных и милых персонажей: еноты, акулы, авокадо, двусторонние игрушки, игрушки-подушки. Если бюджета будет достаточно, то можно подарить большого плюшевого медведя — такой «мимимишный» подарок девушка запомнит надолго. Личные аксессуары. Что подарить на 8 Марта девушке из этой категории? Да что угодно — симпатичный рюкзак, солидного вида кошелёк или клатч, стильный зонт или ремень. Ориентируйтесь на её стиль, вкусы и образ жизни. Подарочный сертификат. Универсальная идея для мужчин, которые теряются в выборе подарка. Во многих магазинах парфюмерии, косметики, ювелирных изделий, а также спа-салонах, салонах красоты можно приобрести подарочную карту. Шопинг. Наверняка у вашей девушки есть особо любимые магазины/бутики/шоурумы. Она непременно обрадуется возможности пойти и затариться новой одеждой или обувью, а может быть, и нижним бельём. Цветок в колбе. Это не искусственный сувенир по типу статуэтки. Это живой стабилизированный цветок, обработанный по особой технологии. Такая красота будет радовать глаз не менее пяти лет и не завянет. Можно выбрать с дополнительной подсветкой. Достойная и необычная альтернатива традиционным цветам, а может быть, и дополнение. Для любимой девушки цветов много не бывает.

Подарок на 8 Марта cvety_v_stekle_vacuum/instagram.com

Что подарить на 8 Марта недорого коллеге

Что можно подарить на 8 Марта тем, с кем нет близких или семейных отношений, кому нужно выбрать недорогой презент, но ударить в грязь лицом не хочется? Составили список, что можно подарить на 8 Марта недорого, но со вкусом:

красивый ежедневник или ручка в футляре — для деловой леди, возможно, начальницы;

набор чая/кофе — это практически все любят;

печенье с предсказаниями — необычно и вкусно;

именная кружка/футболка/часы — изготавливают в фотостудиях;

подарочный бокс — косметика, блокнот / ручка, кружка / шоколад, другие варианты;

офисные принадлежности для коллег — ручка, блокнот, флешка, календарь и прочее.

Что подарить ребёнку на 8 Марта

Как же без подарков для них, наших любимых девочек? Нельзя же оставить самых молодых представительниц прекрасного пола без подарка на 8 Марта. Что подарить ребёнку? Подобрали варианты презентов, которые подойдут для разного возраста:

ночник — можно и малышам, которые не любят спать в темноте, и подросткам, любящим фантазировать в полумраке;

пижама — это должна быть мягкая и уютная ткань, приятная телу, а рисунок и отделку выбирайте по возрасту;

кукла / мягкая игрушка — можно найти персонажей для разных возрастов, плюшевых друзей любят и малыши, и подростки;

набор для опытов или творчества — творческих девочек с семи лет можно смело занять мыловарением, бисероплетением, выращиванием кристаллов, шитьём модной сумочки и т.д.;

настольная игра — подбирайте по возрасту, малышам подойдут «бродилки», а если ищете, что подарить на 8 Марта девочке постарше, можно выбрать из серии «Монополии», игры на развитие фантазии («Имаджинариум»), логические («Дженга») и множество других;

косметика для девочки — каждая маленькая принцесса хочет стать большой и ухаживать за собой, как мама.

pixabay.com

Подобрали для вас топ подарков на 8 Марта для прекрасных дам. Дарите, радуйте и балуйте ваших женщин почаще, не только весной, тогда они будут вдохновлять мужчин на новые свершения!

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