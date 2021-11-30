Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в России вступает в действие ряд новых норм и правил, среди которых — внесудебная блокировка мошеннических порталов, бесплатный доступ к социально значимым сайтам, открытие авиасообщения с шестью странами и пилотный проект по оплате труда медработников по новой методике.

Так, с 1 декабря начнётся блокировка без решения суда отечественных сайтов, созданных финансовыми мошенниками. Ограничения коснутся порталов, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций или предлагают участие в финансовых пирамидах. Под запретом окажутся и ресурсы, предоставляющие незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

С этого же дня пенсионерам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также пенсионерам, работавшим вплоть до августа текущего года и пенсионерам, подавшим заявление на перерасчёт пенсий, будет начисляться автоматическая прибавка с дополнительной доплатой за три месяца.

Также вступают в силу поправки в закон «О связи», которые обязывают всех подключаемых юридических лиц вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт. При этом номера уже действующих пользователей необходимо зарегистрировать в системе до 1 декабря 2021 года. В противном случае оказание услуг будет приостановлено: сообщается, что это делается для борьбы с «серыми» сим-картами.

А интернет-пользователи теперь могут получить доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе счёта. В список доступных сайтов включён 371 ресурс, в том числе портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, ряд социальных сетей и некоторые интернет-магазины.

Также в декабре в России отменяется ряд ограничений на пассажирские перевозки с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Открывается железнодорожное сообщение с Финляндией. Кроме того, увеличивается число перелётов из России в несколько стран.

Кроме того, с 1 декабря стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. Теперь производители должны наносить на упаковку средства идентификации и предоставлять эти сведения в информационную систему. Это первый этап внедрения маркировки для данного вида продукции, с 1 марта следующего года требование о нанесении средств идентификации станет обязательным для всех видов упакованной воды.