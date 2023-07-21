Что изменится с 1 августа 2023 года: будет ли рост зарплат Узнаем, кому ждать повышения пенсии с 1 августа 2023 года. И для кого вступят в силу новые условия труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменится с 1 августа 2023 года для россиян

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы. Узнаем, какие нововведения в законодательстве ожидают нас с 1 августа 2023 года, как изменится пенсия с 1 августа 2023 года и кому стоит ожидать улучшения благосостояния благодаря новым субсидиям, а для кого последний месяц лета будет связан с ужесточением различных требований.

Увеличение пенсии с 1 августа 2023 года

В законодательстве РФ вступят в силу изменения, благодаря которым с 1 августа 2023 года произойдет повышение пенсии для людей старше 80 лет. Пожилые люди, которым уже будет 80 лет на дату вступления закона в силу, получат гарантированный прирост доходов. Причем фиксированная часть выплаты в составе страховой пенсии по старости будет увеличена в 2 раза. Начисление произойдет автоматически, дополнительных обращений в Пенсионный фонд России не потребуется.

Ожидает 1 августа повышение пенсии и тех пенсионеров, которые до сих пор официально трудоустроены. Начисления будут производиться исходя из количества заработанных за 2022 год пенсионных коэффициентов. Сейчас стоимость одного коэффициента равна 123 руб. 77 коп. Максимальная прибавка, таким образом, составит 372 руб. 31 коп.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пенсии с 1 августа 2023 года

Повышение субсидий с 1 августа 2023 года

Могут рассчитывать на повышение уровня доходов и семьи с тремя и более детьми, проживающие на территории Москвы. Так, с 1 августа 2023 года каждая такая семья имеет право на получение госпомощи в размере 7000 руб. на каждого школьника в семье. Ожидается, что за помощью обратятся родители и официальные представители 20 тысяч детей. Однако стоит добавить, что для получения субсидии семья должна иметь среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то есть менее 17 200 руб. на человека.

Еще одно новшество можно также отнести к категории увеличения прибыли или, скорее, возмещения расходов. С начала следующего месяца жители России смогут получать налоговый вычет за занятия спортом. Он будет предоставлен в размере фактических расходов, однако совокупная сумма не должна превышать 120 000 руб. в год с учетом иных социальных вычетов. Стоит добавить, что получить вычет можно будет не только за себя, но и за детей.

У кого повысится зарплата с 1 августа

Повышения зарплат на федеральном уровне в следующем месяце не ожидается. Однако некоторые граждане могут рассчитывать на повышение дохода. Например, интернет-пользователи, ведущие блог на платформе «Дзен», у которых монетизирован канал. Так, блогеры отныне будут получать средства только за время, которое подписчики и читатели потратили на просмотр страниц.

Восхождение цифрового рубля

С третьего месяца лета цифровой рубль будет приравнен к безналичным денежным средствам. Производить расчет с помощью этого вида рубля будет возможно через Центробанк на специальной платформе. Однако правило о том, что расчеты по безналу можно проводить посредством платежных поручений, инкассо и по аккредитиву, на цифровые рубли распространяться не будет.

Фото: shutterstock.com Зарплата с 1 августа

Рекламные ограничения и обязанные нотариусы

С 25 августа вступит в силу запрет на трансляцию звуковой рекламы с помощью оборудования, установленного на крышах и стенах зданий.

Еще одно нововведение коснется расширения полномочий нотариусов. Так, теперь нотариус, который засвидетельствовал подпись на заявке о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, будет обязан в тот же день в электронной форме направить этот документ в регистрирующий орган вкупе с полным пакетом документов.

Нововведения для автомобилистов

Что изменится с 1 августа 2023 года для автомобилистов? К последнему месяцу лета законотворцы приготовили три нововведения, которые так или иначе коснутся не только владельцев транспортных средств, но и тех, кто пользуется их услугами.

С 1 августа 2023 года ожидается повышение утилизационного сбора для всех легковых авто и других видов транспорта. Рост сборов коснется и юридических, и физических лиц — собственников автомобилей. При этом сумма сбора будет зависеть от объема двигателя. Таким образом, владельцы автомобилей премиум-класса должны будут заплатить за ввоз от 970 тыс. руб. до 1,2 млн руб.

Очередные изменения для держателей полисов ОСАГО вступят в силу с 22 августа. Теперь собственники транспортных средств не должны будут в обязательном порядке предоставлять подтверждение прохождения ТО при заключении договора ОСАГО. Кроме того, иностранные страховые компании отныне будут нести ответственность за отказ от заключения договора или навязывание страхователям дополнительных услуг.

Еще одно нововведение коснется тех, кто управляет транспортном на возмездной основе. Так, с 30 августа к работе в такси и на общественном транспорте не будут допускаться водители, имеющие судимость. Теперь им придется предоставлять справку об отсутствии проблем с законом при оформлении на работу. Те, кто уже находится в штате транспортных предприятий, должны будут предоставить справку в течение ближайшего месяца. Кроме того, если работник находится в числе подозреваемых по ряду преступлений, руководитель будет обязан отстранить его от работы на период следствия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Повышение с 1 августа 2023 года

Туристические перемены

Также необходимо обратить внимание на то, что изменится с 1 августа 2023 года для туристов в России. Введение курортного сбора коснется и тех, кто путешествует внутри страны. С начала следующего месяца такое новшество будет действовать для туристов, прибывающих в Санкт-Петербург. Здесь в соответствии с новым законом гостям придется платить в городской бюджет 100 руб. за каждые сутки пребывания. Стоит добавить, что закон не будет распространяться на следующие категории граждан:

несовершеннолетние,

ветераны ВОВ,

участники боевых действий,

инвалиды I и II групп,

полные кавалеры ордена Славы,

представители малоимущих семей,

спортсмены,

больные с диагнозом «туберкулез».

Еще одно нововведение в законодательстве РФ, вступающее в силу с 1 августа, коснется иностранных туристов. Теперь они смогут получать российскую визу на 6 месяцев. Чтобы это стало возможным, им будет необходимо оплатить бронирование жилья в России из единого перечня гостиниц или иметь приглашение от туроператора, который также входит в специальный единый реестр.

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