Члену экипажа Crew Dragon присвоили звание Героя России Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Кикиной

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Анна Кикина

Космонавту Анне Кикиной, которая совершила полет к Международной космической станции на корабле Илона Маска Crew Dragon в 2022 году, присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Кикину наградили за героизм и мужество, проявленные во время длительной экспедиции на МКС.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область, — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская перешли с корабля «Союз МС-25» на борт МКС. На международной станции их встретили россияне Александр Гребенкин, Николай Чуб и Олег Кононенко. Также приветствовали новоприбывших астронавты NASA Джанетт Эппс, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик и Майкл Барратт.