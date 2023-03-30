Куратор по СМИ назвала провальным создание реестра блогеров Куратор по СМИ Соловьева назвала неправомерным создание реестра недобросовестных блогеров

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юлия Соловьева

Создание реестра недобросовестных блогеров является неправомерным, так как в данной ситуации медийные личности оказываются незащищены, заявила куратор по СМИ Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Юлия Соловьева. Она пояснила НСН, что перечень формируется на основе жалоб через чат-бот в Telegram и не требует весомых доказательств реальной вины блогера.

Что касается самой идеи, она абсолютно провальная, потому что блогеры в данной ситуации абсолютно не защищены. Кто будет решать, какую карточку выдавать и на основании чего? Это может быть реально правомерно только на основании решения суда и с доказательностью того, что блогер реально виноват, — отметила эксперт.

Соловьева уточнила, что более актуальной идеей было бы создать реестр недобросовестных рекламодателей. По ее словам, рекламодатели могут угрожать блогеру, оставлять плохие отзывы, требуя выполнить условия, которые были не оговорены изначально, или дополнительную отметку на ресурсе. Она уточнила, что созданный реестр уже неактуален, так как информацию о блогере можно получить на множестве сайтов, в том числе и по их работе с интеграциями.

Их существует великое множество, каждый человек, который имеет доступ к мессенджерам, может набрать в этом отзовике имя блогера и получить всю информацию по нему, чтобы принять решение, будет он работать с данным блогером или нет, — заключила эксперт.

Журналист Аскар Туганбаев ранее заявил, что многие популярные блогеры заработали свое состояние на продаже так называемой американской мечты. Он пояснил, что такие блогеры показывают красивую жизнь подписчикам, даже если все это всего лишь декорации, и продают ожидания, устраивая розыгрыши дорогих автомобилей или недвижимости за покупку косметики или одежды определенных брендов.