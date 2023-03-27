«Американская мечта»: журналист рассказал, на чем зарабатывают блогеры Журналист Туганбаев назвал продажу ожиданий способом блогеров заработать деньги

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Многие популярные блогеры заработали свое состояние на продаже так называемой американской мечты, считает журналист Аскар Туганбаев. В разговоре с «360» он пояснил, что такие блогеры показывают красивую жизнь подписчикам, даже если все это всего лишь декорации, и продают ожидания, устраивая розыгрыши дорогих автомобилей или недвижимости за покупку косметики или одежды определенных брендов.

Они продают такую стандартную американскую мечту. На самом деле неважно, насколько это правда — это могут быть декорации. Просто затраты на это совершенно несоизмеримы с теми доходами, которые они получают от наивных людей, которые переводят им деньги, — отметил журналист.

По словам Туганбаева, большие деньги блогерам удается заработать, выкачивая деньги из подписчиков. Он уточнил, что некоторые из них накручивают просмотры при помощи специальных ботов, а когда у блогера есть около двух млн виртуальных подписчиков, можно начать продавать рекламу, и заработать на этом до 100 млн рублей

Туганбаев подчеркнул, что среди блогеров есть и профессионалы: чаще всего это журналисты и интервьюеры, за которыми аудитория действительно следит с интересом. Еще к одной группе относятся звезды, которым не надо делать особенный контент и за которыми люди следят, потому что уже знают, кто это.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что авторы интернет-марафонов часто копируют контент друг у друга или находят его в интернете. По его словам, такие блогеры продают подписчикам бесполезную информацию.