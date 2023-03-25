Юрист раскрыл нюанс работы авторов «бесполезных интернет-марафонов» Юрист Хаминский: авторы бесполезных интернет-марафонов копируют методики друг друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авторы интернет-марафонов и коучи копируют друг у друга или заимствуют из открытых источников в Сети статьи по «облапошиванию» клиентов, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт подчеркнул, что подобные «бизнес-тренеры» продают гражданам абсолютно бесполезную информацию.

Эти гуру тиражируют бесполезную информацию, часто скопированную друг у друга или из статей из открытых источников в Сети. Они обещают пастве красивую жизнь, деньги, при этом с минимумом усилий, не надо учиться и работать, просто заплати за курс и будешь жить в Куршевеле, Монако или Лос-Анджелесе. Правильно, что против них возбуждают уголовные дела по статьям о мошенничестве — они облапошивают клиентов, — добавил Хаминский.

По его словам, россиянам необходимо правовое просвещение через СМИ, Интернет, ТВ и блогосферу, чтобы граждане РФ не жаловались на коучей, которые, по их словам, обманным путем выманивают деньги, не предоставив обещанные знания.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что уголовные дела против блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Александры Митрошиной — звенья одной кампании по «обелению» доходов блогосферы. Он добавил, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения и открывают ИП на знакомых, родственников, водителей, тем самым нарушая закон.