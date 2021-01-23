Член ОНК рассказал, как Навальный провёл день несогласованных акций

https://static.news.ru/photo/99d50c9a-5dae-11eb-ab95-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Находящийся в СИЗО «Матросская Тишина» оппозиционер Алексей Навальный 23 января оформил подписку на периодические издания и интересовался, как заказать в камеру книги. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Сегодня мы посетили Алексея Навального в СИЗО «Матросская Тишина». По условиям содержания ничего не изменилось, камера та же, — цитирует РИА Новости Мельникова.

Правозащитник рассказал, что Навальный узнавал, как получить книги и обучающую литературу, так как выбор в магазине ФГУП «Калужский» слишком маленький. Он также оформил подписку на газеты и журналы, чтобы быть в курсе последний новостей. Кроме того, накануне Навальный получил письма.

Первые дни из-за сбоя в работе сервиса «ФСИН.Письмо» были проблемы с доставкой писем (сам сбой был связан с DDOS-атакой). Неисправности были устранены, вчера он получил более 50 писем, в том числе от родственников, — рассказал член ОНК.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Как сообщал NEWS.ru, к СИЗО, в котором содержится Алексей Навальный, были стянуты дополнительные силы полиции и ОМОНа. Улицы, которые прилегают к Матросской Тишине, до сих пор блокированы, движение транспорта перекрыто. Ранее к изолятору пришли несколько десятков человек, вышедших на несанкционированную акцию в его поддержку. Они бросили дымовую шашку в сторону полиции.

Какое-то время назад возле «Матросской Тишины» не осталось протестующих. Их всех разогнала полиция, но вскоре порядка 40 человек вернулись к СИЗО, задержания возобновились.