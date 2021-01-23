Протестующие бросили дымовую шашку в полицию у СИЗО «Матросская Тишина»

https://static.news.ru/photo/bf99e936-5da0-11eb-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К СИЗО «Матросская Тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный, пришли несколько десятков человек, вышедших на несанкционированную акцию в его поддержку. Они бросили дымовую шашку в сторону полиции.

Отмечается, что митингующие скандируют: «Лёха, выходи!» Ворота «Матросской Тишины» перегородили грузовиком.

Участники акции протеста бросали в полицию снежки, один из них кинул дымовую шашку. Полиция перешла к жёстким задержаниям.

Протестующих оттесняют от перекрёстка улицы Матросская Тишина с 1-й Боевской улицей и Большим Матросским переулком. Все соседние улицы блокированы. Водителей просят выбирать пути объезда.

23 января в России прошли акции протеста в поддержку Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навального задержали 17 января в Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления нервно-паралитическим газом. В России его ожидает суд за нарушение правил поведения на условном сроке.

Как писал NEWS.ru, в акциях протеста правоохранители задержали 1955 человек. об этом свидетельствуют данные «ОВД-Инфо».