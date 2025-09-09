Чистый ковер за 10 минут: хитрость, которая вернет свежесть без хлопот

Быстрая чистка ковра без использования специальной техники возможна с помощью простых домашних средств, которые есть в каждом доме. Этот метод позволяет эффективно удалить свежие пятна и освежить ворс без длительной сушки и сложных процедур. Всего за 10 минут можно вернуть ковру опрятный вид и приятную свежесть.

Ковер предварительно очищают от крупного мусора и пыли с помощью щетки. Готовят раствор из равных частей воды и столового уксуса, добавляют несколько капель жидкого мыла. Распыляют средство на загрязненные участки, оставляют на 2-3 минуты. Тщательно протирают участки губкой или мягкой щеткой, двигаясь по направлению ворса. Остатки средства удаляют чистой влажной тканью. Для быстрого высыхания можно пройтись по поверхности сухим полотенцем.

Этот способ подходит для ежедневного ухода за ковровым покрытием.

