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24 июля 2025 в 17:55

Чистый дом без ежедневной уборки — это реально: вот главные секреты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежедневная уборка отнимает много времени и сил, но без нее кажется невозможным поддерживать чистоту. Однако существуют простые приемы, которые помогут содержать дом в порядке без изнурительных ежедневных процедур. Главное — не бороться с беспорядком, а предотвращать его появление.

Начните с организации пространства — выделите место для каждой вещи и приучите всех домочадцев убирать предметы сразу после использования. Используйте многофункциональные системы хранения — корзины для мелочей, органайзеры, крючки. Сразу вытирайте брызги и пятна, пока они не засохли. Разделите квартиру на зоны и убирайте их по очереди в разные дни. Вместо генеральной уборки раз в неделю делайте небольшие 10-минутные сессии поддержания порядка. Эти привычки помогут сохранить чистоту, освободив время для более приятных занятий.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

дома
квартиры
уборка
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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