Этот трюк с пылесосом обеспечит вам здоровый сон

Регулярная чистка матраса пылесосом — важная часть ухода за спальным местом, которой многие пренебрегают. В матрасе скапливаются пылевые клещи, отмершие клетки кожи и другие аллергены, которые могут влиять на качество сна и здоровье. Правильная чистка не только продлевает срок службы матраса, но и создает более здоровую атмосферу в спальне.

Для эффективной чистки снимите постельное белье и тщательно пропылесосьте всю поверхность матраса, уделяя особое внимание швам и складкам, где скапливается больше всего пыли. Используйте специальную насадку для мягкой мебели или режим с меньшей мощностью всасывания, чтобы не повредить наполнитель. Лучше всего проводить такую чистку раз в месяц, а при аллергии — раз в две недели. После чистки оставьте матрас проветриться на несколько часов. Эти простые действия помогут поддерживать гигиену спального места без особых усилий.

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