На юге Москвы горит многоэтажка В Москве загорелась квартира в многоэтажке на Загородном шоссе

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Загородном шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС. С огнем борются 16 сотрудников чрезвычайной службы при помощи четырех единиц техники.

На Загородном шоссе произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. На месте работают 16 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли пять человек. Еще двоих жильцов эвакуировали спасатели из соседней квартиры. Работы по ликвидации огня продолжаются.

Ранее в Москве произошел сильный пожар со взрывами газовых баллонов. В результате пострадал 57-летний мужчина, получивший 15% ожогов. Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире, отключенной от коммуникаций из-за долгов.

Позднее в Астрахани в Ленинском районе произошел пожар, унесший жизни трех человек, включая ребенка. Еще один пострадавший — мужчина 1959 года рождения — с ожогами был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Причины возгорания устанавливаются.