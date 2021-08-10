Число жертв после ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11

Ещё два человека умерли после инцидента со сбоем в работе системы подачи кислорода в больнице Владикавказа. Таким образом, число жертв возросло до 11. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

Да, потеряли, — ответил он на вопрос журналистов о том, действительно ли ещё два человека умерли после ЧП в больнице.

В Минздраве региона пояснили, что от последствий аварии умерли только девять человек. Ещё двое скончались по другим причинам. У одного смерть наступила в результате тромбоэмболии, а по второму будет проводиться экспертиза.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.