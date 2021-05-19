Число заболевших COVID-19 за сутки в Москве выросло в полтора раза

За последние сутки в Москве коронавирусом заразились 3312 человек, что на 58% больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в столичном оперштабе.
1106 пациентов
От коронавируса за последние сутки в Москве погибли 55 человек, общее число жертв вируса достигло 19 474.
Всего в России число новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 9232 до 4 974 908.
Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.