Число заболевших COVID-19 за сутки в Москве выросло в полтора раза

https://static.news.ru/photo/2c46b7ec-b951-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве коронавирусом заразились 3312 человек, что на 58% больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

1106 пациентов доставили в больницы города. Таким образом, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в мегаполисе достигло 1 148 508.

От коронавируса за последние сутки в Москве погибли 55 человек, общее число жертв вируса достигло 19 474.

Всего в России число новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 9232 до 4 974 908.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.