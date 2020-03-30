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Минобороны увеличило количество строителей инфекционных военных медицинских центров на тысячу человек.

Теперь их число составляет 4,5 тысячи человек. Об этом сообщили в самом ведомстве.

За истекшие сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны, увеличена на 1 тыс. и на сегодняшний день составила более 4,5 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Работы ведутся круглосуточно в три смены. Также на стройплощадках задействовано более 800 единиц строительной и специальной техники. В Минобороны подчеркнули, что работы ведутся с опережением графика, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские военные вирусологи приступили к проведению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях итальянской Ломбардии.