Алла Ильина была не единственной, кто сбежал из коронавирусного карантина. Кроме неё больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно покинули ещё три человека.
Пациенты Анна, Игорь и Ольга также совершили побег 11 февраля. Об этом
Ранее стало известно, что главный санитарный врач Петербурга подал в суд иск, в котором настаивает на принудительном возвращении Ильиной в медучреждение. Юристы полагают, что беглянке удастся избежать привлечения к ответственности из-за пробелов между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.
Как писал NEWS.ru, экс-глава ведомства Геннадий Онищенко назвал действия Ильиной некорректными, но нарушения закона в них не увидел. Он также отметил, что побег женщины из больницы не представляет угрозы для города, поскольку серьёзность коронавируса преувеличена.
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