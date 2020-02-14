https://static.news.ru/photo/2f2aafba-4f1a-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Ильина была не единственной, кто сбежал из коронавирусного карантина. Кроме неё больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге самовольно покинули ещё три человека.

Пациенты Анна, Игорь и Ольга также совершили побег 11 февраля. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный документ на имя руководителя управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Ранее стало известно, что главный санитарный врач Петербурга подал в суд иск, в котором настаивает на принудительном возвращении Ильиной в медучреждение. Юристы полагают, что беглянке удастся избежать привлечения к ответственности из-за пробелов между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.

Как писал NEWS.ru, экс-глава ведомства Геннадий Онищенко назвал действия Ильиной некорректными, но нарушения закона в них не увидел. Он также отметил, что побег женщины из больницы не представляет угрозы для города, поскольку серьёзность коронавируса преувеличена.