Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию

https://static.news.ru/photo/261349e6-5964-11eb-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Госдумы планирует принять к рассмотрению законопроект, подготовленный правительством РФ, об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, если они были совершены по независящим от человека обстоятельствам.

Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаётся следствием независящих от него обстоятельств, — цитирует «Коммерсант» пояснительную записку законопроекта.

Форс-мажорными могут быть признаны чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица, которых нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть». В пример приводятся стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Речь может идти о провокациях, когда человек принимает решение в рамках своей компетенции и совершенно не подозревает, что тут может быть заложен конфликт интересов. Допустим, он решает принять кого-либо на работу, не зная, что соискатель состоит в родстве, например, с курирующим заместителем, — пояснил член профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный.

Определять, действительно ли чиновник не смог соблюсти антикоррупционные требования в силу непреодолимых обстоятельств, возложено на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению.

Юристы считают идею этого законопроекта разумной, так как она содержится в рекомендациях Минтруда. При этом некоторые эксперты полагают, что эта норма избыточна, так как институт освобождения от ответственности при форс-мажоре или иных обстоятельствах непреодолимой силы существовал и ранее.

Соответствующие поправки в несколько профильных законов депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении в марте.

Как писал NEWS.ru, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области и глава территориального управления (ТУ) Росимущества по региону стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают во взяточничестве. В отношении двух должностных лиц, в зависимости от предполагаемой роли каждого в преступной схеме, возбуждены дела по части 5 статьи 291 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершённое в особо крупном размере) и части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).