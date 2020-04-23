Чиновница заявила онкобольным, что от рака умирают не сразу

https://static.news.ru/photo/785c298e-856b-11ea-ba9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замглавы департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова попыталась успокоить пациентов, взволнованных из-за закрытия на карантин одного из хирургических отделений. Она заявила, что от рака умирают не сразу.

По её словам, каждый раковый больной способен пережить карантин, установленный на две недели, передаёт «Бел.ru». Она отметила, что онкологические заболевания выявляют не сразу, а пациенты могут не испытывать дискомфорта от диагноза.

Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что всё — завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришёл — и умер от онкологии, не бывает! — подчеркнула чиновница.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Якутии возбудила дело по статье о мошенничестве против главы одного из посёлков региона. Мужчина нашёл чужую банковскую карту и потратил деньги с неё.