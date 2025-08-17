Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025

Чиа-пудинг с киви: завтрак, который приготовит себя сам!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий и полезный чиа-пудинг с киви — идеальный вариант для питательного завтрака или десерта. Это блюдо готовится заранее, не требует кулинарных навыков и содержит только полезные ингредиенты.

Для приготовления смешайте 2 ст. л. семян чиа с 100 мл кокосового молока и 1 ч. л. меда. Оставьте в холодильнике на ночь или минимум на 4 часа. Утром разомните 2 киви вилкой и смешайте с греческим йогуртом. Выложите слоями: сначала чиа-пудинг, затем йогуртовую смесь. Украсьте ломтиками свежего киви.

Такой пудинг богат клетчаткой, омега-3 кислотами и витамином С. Он дает длительное чувство сытости и заряд энергии на весь день. Вариант можно разнообразить, добавляя другие фрукты, орехи или кокосовую стружку. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
чиа
мёд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
