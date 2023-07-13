ФСБ задержала трансгендера за госизмену в Орле: как ВСУ атакуют РФ 13 июля Подробности диверсий и атак на российской территории

Фото: МО Украины

Жертвой обстрела ВСУ в Запорожской области стал ребенок, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, погибший учился в 4-м классе, огонь велся по населенному пункту Тарасовка. По данным Telegram-канала SHOT, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. Подробности атак ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли три района Белгородской области

Сразу три района обстреляли ВСУ в Белгородской области, передает Telegram-канал SHOT. По информации ресурса, по населенным пунктам было выпущено 16 боеприпасов. Издание пишет, что обстрел начался около 19 часов в среду: шесть мин калибра 120 мм прилетело по хутору Панков Шебекинского района (1 км от границы с Украиной), атаковали, вероятно, из села Рыбалкино Харьковской области.

Чуть позже начались обстрелы сел Староселье Краснояружского района (1,2 км от границы) и Дубровка Валуйского района (6,6 км). По первому прилетело три мины калибра 120 мм, по второму — семь боеприпасов калибра 152 мм, везде обошлось без разрушений и пострадавших, заявил SHOT.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Всего за сутки украинские военные сбросили более 80 снарядов на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал. 38 прилетов пришлись на Грайворонский городской округ, в населенных пунктах Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе было временно отключено электричество.

«В Грайворонском горокруге по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших нет. <...> Под минометный обстрел попали окраины сел Сподарюшино и Рождественка — зафиксировано 14 и 2 прилета соответственно. Обошлось без последствий. По окраине села Мокрая Орловка выпущено 11 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. Под временное отключение электроэнергии попали три села — Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе», — написал Гладков.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov

Ребенок погиб в Запорожской области

В Запорожской области во время обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Тарасовка погиб ребенок, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, погибший учился в 4-м классе.

«Вечером 12 июля ВСУ обстреляли село Тарасовка Пологовского района. Погиб ребёнок, ученик четвертого класса. Подробности позже», — написал он.

Рогов также рассказал, что спецслужбы задержали украинских диверсантов, которые должны были наводить лазером ракеты на Запорожскую АЭС. Перед диверсией они прошли подготовку в Европе, утверждает он.

Удар по консервному заводу

Украинские войска ударили по заводу в Брянской области, сообщил Telegram-канал SHOT.

Вечером 12 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на предприятие ООО «Консервсушпрод» в поселке Стародуб — в 35 км от границы с Украиной. Минобороны эту информацию не комментировало.

В результате атаки шиферная кровля одного из цехов была повреждена. Никто не пострадал. Завод, на который была совершена атака, производит сухпайки, консервы и молочную продукцию, в том числе по гособоронзаказу.

Этот завод ВСУ ранее атаковали в мае. Тогда также обошлось без пострадавших, лишь немного повредило крышу, пишет SHOT.

Фото: t.me/avbogomaz

Полиция задержала поджигателя релейных шкафов

Во Владимирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге релейных шкафов на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. Им оказался 18-летний местный житель. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Инцидент на железной дороге под Владимиром в районе станции Балакирево произошел 8 июля. Сгорели два релейных шкафа и один батарейный. На месте происшествия были обнаружены стамеска пробки от пятилитровых бутылок и коробок от спичек.

До этого сообщалось, что в Марий Эл было на 12 минут задержано движение пассажирского поезда из-за поджога релейного шкафа на станции Пемба в Медведевском районе. По предварительным данным, диверсант пытался повредить три релейных шкафа, но вскрыть и поджечь ему удалось только один.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала ЛГБТ-активиста за госизмену

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в госизмене, сообщает 13 июля РИА Новости. По данным следствия, задержанный оказывал финансовую помощь ВСУ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что ЛГБТ-активист также является волонтером правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и администратором антироссийского информационного ресурса.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. Подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

Проект Wargonzo сообщил об успехах ВС РФ в районе Куземовки

Подразделения Вооруженных сил РФ ведут успешное наступление в районе поселка Куземовка на северо-западе Луганской Народной Республики, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Под натиском российских войск ВСУ уже потеряли несколько укрепрайонов, уточняют авторы.

Как сообщается, наступление ведется силами группировки Западного военного округа. Источники журналистов рассказали, что ВСУ понесли существенные потери. В частности, уничтожены три украинских танка, четыре бронемашины американского производства M2 Bradley и британский бронетранспортер FV103 Spartan.

Фото: МО РФ

Кроме того, стало известно, что ВС РФ заняли несколько укрепрайонов противника и заполучили в качестве трофеев артиллерийское вооружение ВСУ. Часть украинских солдат сложила оружие. Количество пленных пока не уточняется.

Информаторов ВСУ задержали в Курской области

Сотрудники ФСБ России в Курской области пресекли деятельность преступной группы из числа граждан РФ, подозреваемых в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны РФ в регионе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Пресечена деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сообщили в управлении.

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